Liffe: Otroški svet med domišljijo, vraževerjem in duševno boleznijo

Ljubljana, 18. novembra - V sklopu Perspektiv je na Liffu na ogled mehiški film Hudič kadi. Psihološka drama, postavljena na začetek 90. let v mehiško predmestje, spremlja pet otrok, ki so ostali sami s shizofreno babico. "Bistvena so čustva, ne vsebina," je po projekciji povedala soscenaristka filma Karen Plata Luna.

Ljubljana. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe). Foto: Katja Kodba/STA Arhiv STA

av/tv
© STA, 2025