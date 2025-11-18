Liffe: Otroški svet med domišljijo, vraževerjem in duševno boleznijo

Ljubljana, 18. novembra - V sklopu Perspektiv je na Liffu na ogled mehiški film Hudič kadi. Psihološka drama, postavljena na začetek 90. let v mehiško predmestje, spremlja pet otrok, ki so ostali sami s shizofreno babico. "Bistvena so čustva, ne vsebina," je po projekciji povedala soscenaristka filma Karen Plata Luna.