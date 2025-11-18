Poslanci za leto 2026 predlagajo kar nekaj prerazporeditev

Ljubljana, 18. novembra - Potem ko se je DZ seznanil s predlogom državnih proračunov za naslednje dveletno obdobje, se je podrobneje lotil sprememb proračuna za leto 2026. V opoziciji s predstavljenim niso zadovoljni in predlagajo več prerazporeditev. Med drugim si želijo več denarja za obnovo cest, zagotovili bi tudi več sredstev za dolgotrajno oskrbo.