Poslanci za leto 2026 predlagajo kar nekaj prerazporeditev
Ljubljana, 18. novembra - Potem ko se je DZ seznanil s predlogom državnih proračunov za naslednje dveletno obdobje, se je podrobneje lotil sprememb proračuna za leto 2026. V opoziciji s predstavljenim niso zadovoljni in predlagajo več prerazporeditev. Med drugim si želijo več denarja za obnovo cest, zagotovili bi tudi več sredstev za dolgotrajno oskrbo.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 3.736 znakov (brez presledkov) oziroma 675 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov