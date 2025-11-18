Opoziciji se zdita proračuna slaba, za koalicijo razvojna

Ljubljana, 18. novembra - V opoziciji so do predloga proračunov za prihodnji dve leti, katerih obravnavo je danes začel DZ, kritični. Opozarjajo na visoko inflacijo in negotove geopolitične razmere ter pogrešajo ustrezen odziv vlade. Opozarjajo predvsem na visoko porabo in zadolževanje. Koalicijskim strankam se zdita odraz jasne razvojne usmeritve in javnofinančne trdnosti.