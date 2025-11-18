Velenjski mestni svetniki sprejeli osnutek proračuna za leto 2026

Velenje, 18. novembra - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli osnutek proračuna za leto 2026, ki znaša 103,4 milijona evrov oziroma 62 odstotkov več kot letošnji, ocenjen na 63,7 milijona evrov. Odhodki so predvideni v višini 114,3 milijona evrov, kar je 69 odstotkov več od letošnjih, ki naj bi dosegli 67,5 milijona evrov.