Z morskih travnikov slovenske Istre odstranili več kot dve toni odpadkov

Seča, 18. novembra - V slovenskem morju so v preteklih tednih izvedli štiri čistilne akcije morskih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zavod YouSea je akcijo s profesionalnimi potapljači in prostovoljci izvedel drugo leto zapored. Skupaj so v osmih čistilnih akcijah iz morja odstranili več kot dve toni odpadkov, so navedli.

Seča. Čiščenje morskih travnikov. Foto: Zavod YouSea

Seča. Čiščenje morskih travnikov. Foto: Zavod YouSea

np
© STA, 2025