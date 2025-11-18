Z morskih travnikov slovenske Istre odstranili več kot dve toni odpadkov

Seča, 18. novembra - V slovenskem morju so v preteklih tednih izvedli štiri čistilne akcije morskih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zavod YouSea je akcijo s profesionalnimi potapljači in prostovoljci izvedel drugo leto zapored. Skupaj so v osmih čistilnih akcijah iz morja odstranili več kot dve toni odpadkov, so navedli.