Prejemnica Murkove nagrade Jelka Pšajd: To je priznanje Pomurju in Porabju, ne samo meni

pripravila Vida Toš

Murska Sobota, 18. novembra - Slovensko etnološko društvo je letošnjo Murkovo nagrado podelilo Jelki Pšajd, etnologinji in muzejski svetnici Pomurskega muzeja Murska Sobota. Nagrado, ki je najvišje strokovno priznanje na področju etnologije, je prejela za predano etnološko delovanje in izjemne dosežke v stroki. Sama vidi v tem tudi priznanje Pomurju in Porabju.