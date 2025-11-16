Z Brnika odslej tudi direktni poleti v Barcelono

Brnik, 16. novembra - Z Brnika bo odslej možno poleteti tudi v Barcelono. Španski nizkocenovni prevoznik Vueling je namreč danes vzpostavil redne lete med ljubljanskim letališčem in katalonsko prestolnico. Povezava bo na voljo dvakrat tedensko, v času praznične sezone bo dodan še tretji let, so zapisali v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.

Brnik. Terminal Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Foto: Anže Malovrh/STA Arhiv STA

Brnik.
Terminal Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.
Foto: Anže Malovrh/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.101 znak (brez presledkov) oziroma 381 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

spc/lkr
© STA, 2025