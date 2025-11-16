Z Brnika odslej tudi direktni poleti v Barcelono

Brnik, 16. novembra - Z Brnika bo odslej možno poleteti tudi v Barcelono. Španski nizkocenovni prevoznik Vueling je namreč danes vzpostavil redne lete med ljubljanskim letališčem in katalonsko prestolnico. Povezava bo na voljo dvakrat tedensko, v času praznične sezone bo dodan še tretji let, so zapisali v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.