Z Brnika odslej tudi direktni poleti v Barcelono
Brnik, 16. novembra - Z Brnika bo odslej možno poleteti tudi v Barcelono. Španski nizkocenovni prevoznik Vueling je namreč danes vzpostavil redne lete med ljubljanskim letališčem in katalonsko prestolnico. Povezava bo na voljo dvakrat tedensko, v času praznične sezone bo dodan še tretji let, so zapisali v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.
