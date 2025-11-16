Na zdravljenje v Slovenijo prispela skupina sedmih palestinskih otrok

Ljubljana, 16. novembra - V Slovenijo je na zdravljenje iz Gaze prispela skupina sedmih hudo poškodovanih palestinskih otrok, ki jih spremljajo njihove matere, so danes sporočili iz ustanove Pustimo jim sanje - Fundacija Danila Türka. Otroci, stari od 4 do 14 let, bodo v Sloveniji ostali predvidoma do konca leta oziroma do zaključka rehabilitacije.