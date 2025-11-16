Vučić se želi izogniti nacionalizaciji NIS

Beograd, 16. novembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić nasprotuje "nacionalizaciji ali zasegu premoženja", v času ko Srbija še naprej išče rešitev v luči ameriških sankcij proti Naftni industriji Srbije (NIS) zaradi ruskega lastništva tega energetskega velikana. Vučić je na današnji izredni seji vlade dodal, da morajo rešitev najti v roku enega tedna.

Rusija, Moskva. Srbski predsednik Aleksandar Vučić. Foto: Tanjug/STA Arhiv STA

Rusija, Moskva.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić.
Foto: Tanjug/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.998 znakov (brez presledkov) oziroma 376 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

lkr/jes
© STA, 2025