Vučić se želi izogniti nacionalizaciji NIS
Beograd, 16. novembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić nasprotuje "nacionalizaciji ali zasegu premoženja", v času ko Srbija še naprej išče rešitev v luči ameriških sankcij proti Naftni industriji Srbije (NIS) zaradi ruskega lastništva tega energetskega velikana. Vučić je na današnji izredni seji vlade dodal, da morajo rešitev najti v roku enega tedna.
