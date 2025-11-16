Ukrajina in Grčija podpisali sporazum o uvozu zemeljskega plina

Atene, 16. novembra - Ukrajina in Grčija sta danes ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Atenah podpisali sporazum o dobavi ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Sporazum predvideva uvoz plina od decembra do marca 2026, s čimer naj bi Ukrajina premostila težave zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo ob prihajajoči zimi.