Ukrajina in Grčija podpisali sporazum o uvozu zemeljskega plina

Atene, 16. novembra - Ukrajina in Grčija sta danes ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Atenah podpisali sporazum o dobavi ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Sporazum predvideva uvoz plina od decembra do marca 2026, s čimer naj bi Ukrajina premostila težave zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo ob prihajajoči zimi.

Belgija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Thierry Monasse/STA Arhiv STA

Belgija.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Foto: Thierry Monasse/STA
Arhiv STA

