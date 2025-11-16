Zagorel stari mlin v Beltincih

Beltinci, 16. novembra - V Beltincih je davi zagorel stari mlin, požar pa se je razširil na bližnjo trgovino in skladišče Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga. Gasilcem je požar uspelo omejiti, občasno pa še pride do manjših izbruhov. Gasilci so na kraju in sproti gasijo, so navedli na Policijski upravi Murska Sobota. V požaru ni bil nihče poškodovan, so dodali.