Zagorel stari mlin v Beltincih
Beltinci, 16. novembra - V Beltincih je zagorel objekt starega mlina, ogenj pa je po navedbah beltinškega župana Marka Viraga prešel tudi na bližnjo trgovino Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga. Ker še ni znano, katere snovi so zagorele, so prebivalce preventivno pozvali, naj zaprejo okna in naj ne bodo na prostem, je dejal. Požar še ni pogašen, je povedal za STA.
