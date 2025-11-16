Kordiš s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti

Ljubljana, 16. novembra - Poslanec Miha Kordiš, ki se je pred več meseci razšel z Levico, je danes v Ljubljani s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti. Vsebinsko gre po njegovih besedah za mirovno, podnebno in socialno stranko, njihov končni cilj pa je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja. Kordiš je prepričan v možnost uvrstitve v parlament.