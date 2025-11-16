Kordiš s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti
Ljubljana, 16. novembra - Poslanec Miha Kordiš, ki se je pred več meseci razšel z Levico, je danes v Ljubljani s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti. Vsebinsko gre po njegovih besedah za mirovno, podnebno in socialno stranko, njihov končni cilj pa je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja. Kordiš je prepričan v možnost uvrstitve v parlament.
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Šansonjerka in pisateljica Svetlana Makarovič.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Šansonjerka in pisateljica Svetlana Makarovič.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Šansonjerka in pisateljica Svetlana Makarovič.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Šansonjerka in pisateljica Svetlana Makarovič.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Šansonjerka in pisateljica Svetlana Makarovič.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Ljubljana, Sokolski dom na Taboru.
Novinarska konferenca ob robu ustanovnega kongresa stranke Mi, socialisti!.
Samostojni poslanec Miha Kordiš.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.516 znakov (brez presledkov) oziroma 422 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov