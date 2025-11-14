V zavezništvu Moje življenje, moja pravica v kampanjo s podporo prepoznavnih Slovencev

Ljubljana, 14. novembra - Ob vstopu v zadnji teden referendumske kampanje so v zavezništvu Moje življenje, moja pravica, v katerega so v referendumski kampanji združene koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, delili tudi izraze podpore, ki so jih pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja izrekli prepoznavni Slovenke in Slovenci.