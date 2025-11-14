Po Pogačnikovem pojasnilu so bila njegova ravnanja v skladu z ustavo in zakonom

Ljubljana, 14. novembra - Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik, ki je zaradi očitanih kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev v postopku razrešitve s položaja predsednika sodišča, ocenjuje, da so bila vsa njegova ravnanja v skladu z ustavo, zakonom in sodnim redom. Prav tako so bila v skladu z ustaljeno prakso sodišč, je navedel.