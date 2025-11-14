Znanstveniki na posvetu o krepitvi poplavne odpornosti v Sloveniji

Ljubljana, 14. novembra - V Sloveniji potrebujemo nov družbeni dogovor o zagotavljanju poplavne varnosti in dvigovanju poplavne odpornosti slovenske družbe, je bil eden od poudarkov posveta, ki je potekal v prostorih državnega sveta. Sodelujoči so med drugim opozorili tudi na nujnost reševanja akutne kadrovske krize v vodarstvu in okoljskem inženirstvu.