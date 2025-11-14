Skupina Salus v devetmesečju z višjim dobičkom

Ljubljana, 14. novembra - Skupina Salus je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 503,9 milijona evrov prihodkov iz poslovanja, kar je 5,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček skupine se je medtem medletno zvišal za 17,1 odstotka na 11,9 milijona evrov, je danes na spletni strani Ljubljanske borze objavil Salus.