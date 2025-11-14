Švica in ZDA sklenile trgovinski dogovor

Ženeva/Washington, 14. novembra - Švica je z ZDA sklenila trgovinski dogovor, s katerim bodo ZDA carine na uvoz blaga iz te države znižale z 39 na 15 odstotkov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila švicarska vlada. Ameriška stran podrobnosti še ni razkrila, jih pa bo po napovedih še danes.