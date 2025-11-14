Osumljenec napada na voznika avtobusa v pridržanju, stanje voznika še vedno resno

Ljubljana, 14. novembra - Stanje voznika mestnega avtobusa, ki ga je v četrtek v Ljubljani moški hudo ranil z ostrim predmetom, je stabilno, a je še življenjsko ogrožen. Dejanja osumljeni 37-letnik, ki mu je policija v četrtek odvzela prostost, je v pridržanju. Kriminalistična preiskava še poteka, več podrobnosti o samem dogodku zato na policiji še ne razkrivajo.