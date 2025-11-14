Del vzorcev Biobanke uničenih

Ljubljana, 14. novembra - Del vzorcev Biobanke je uničenih, je za STA dejal stečajni upravitelj Mitja Kastivnik. Po današnjem preverjanju vzorcev Biobanke je ocenil, da bi lahko šlo za okoli 400 vzorcev. Napovedal je, da bo v čim krajšem možnem času vzpostavljen informacijski sistem, prek katerega bodo lastniki preostalih vzorcev izbrali ponudnika za shranjevanje.