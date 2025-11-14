Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB
Ljubljana, 14. novembra - Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 14. novembra 2025.
---------------------------------------------------- Država Valuta Tečaj Oznaka Šifra ---------------------------------------------------- ZDA USD 840 1,1648 Japonska JPY 392 179,22 Bolgarija BGN 975 1,9558 Češka CZK 203 24,198 Danska DKK 208 7,4679 Velika Britanija GBP 826 0,88460 Madžarska HUF 348 384,90 Poljska PLN 985 4,2328 Romunija RON 946 5,0851 Švedska SEK 752 10,9835 Islandija ISK 352 147,40 Švica CHF 756 0,9185 Norveška NOK 578 11,7285 Turčija TRY 949 49,3064 Avstralija AUD 036 1,7847 Brazilija BRL 986 6,1764 Kanada CAD 124 1,6331 Kitajska CNY 156 8,2655 Hongkong HKD 344 9,0517 Indonezija IDR 360 19455,36 Izrael ILS 376 3,7718 Indija INR 356 103,2865 Južna Koreja KRW 410 1690,71 Mehika MXN 484 21,4017 Malezija MYR 458 4,8135 Nova Zelandija NZD 554 2,0489 Filipini PHP 608 68,695 Singapur SGD 702 1,5129 Tajska THB 764 37,740 Južna Afrika ZAR 710 19,9561 ----------------------------------------------------