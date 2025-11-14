Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB

Ljubljana, 14. novembra - Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 14. novembra 2025.

----------------------------------------------------
Država                    Valuta         Tečaj
                       Oznaka Šifra
----------------------------------------------------
ZDA                     USD    840         1,1648
Japonska                JPY    392       179,22
Bolgarija               BGN    975         1,9558
Češka                   CZK    203        24,198
Danska                  DKK    208         7,4679
Velika Britanija        GBP    826         0,88460
Madžarska               HUF    348       384,90
Poljska                 PLN    985         4,2328
Romunija                RON    946         5,0851
Švedska                 SEK    752        10,9835
Islandija               ISK    352       147,40
Švica                   CHF    756         0,9185
Norveška                NOK    578        11,7285
Turčija                 TRY    949        49,3064
Avstralija              AUD    036         1,7847
Brazilija               BRL    986         6,1764
Kanada                  CAD    124         1,6331
Kitajska                CNY    156         8,2655
Hongkong                HKD    344         9,0517
Indonezija              IDR    360     19455,36
Izrael                  ILS    376         3,7718
Indija                  INR    356       103,2865
Južna Koreja            KRW    410      1690,71
Mehika                  MXN    484        21,4017
Malezija                MYR    458         4,8135
Nova Zelandija          NZD    554         2,0489
Filipini                PHP    608        68,695
Singapur                SGD    702         1,5129
Tajska                  THB    764        37,740
Južna Afrika            ZAR    710        19,9561
----------------------------------------------------
sys/ej
© STA, 2025