Ljubljanska borza: Indeks za konec tedna z rastjo

Ljubljana, 14. novembra - Ljubljanska borza je zadnji trgovalni dan v tednu zaključila pozitivno. Indeks SBI TOP je pridobil 0,77 odstotka in končal pri 2452,48 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,6 milijona evrov poslov, najbolj v promet so šle delnice Krke, s katerimi je bilo za nekaj nad milijon evrov prometa. Krkine delnice so se podražile za 1,5 odstotka.