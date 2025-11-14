Delodajalci nad božičnico ne bodo šli z vetom, bodo pa gotovo podali zahtevo za zadržanje

Ljubljana, 14. novembra - Delodajalci se niso odločili, da prek svojih predstavnikov v državnem svetu sprožijo glasovanje o vetu na zakon o obvezni božičnici. So pa sklenili, da bodo prek državnega sveta več členov zakona spodbijali na ustavnem sodišču in pri tem predlagali njihovo začasno zadržanje. Med argumenti bodo navajali načelo o svobodni gospodarski pobudi.