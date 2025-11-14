Američani odstopili od prevzema britanskega časnika The Telegraph
London, 14. novembra - Ameriška investicijska skupina RedBird Capital Partners je danes umaknila ponudbo za prevzem britanskega časnika The Telegraph. Razloga za odločitev in drugih podrobnosti ni navedla. Prihodnost 170 let starega časnika je tako spet negotova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
