Voc Celje v zimsko sezono z okrepljenimi ekipami in posodobljeno opremo
Celje, 14. novembra - Voc Celje tudi v letošnjo zimsko sezono vstopa kot izvajalec zimske službe na državnih cestah pod okriljem direkcije za infrastrukturo. Za sezono so nabavili po štiri posipalce za soljenje in snežne pluge. V vzdrževalno službo je vključenih šest cestnih baz in pet zimskih točk na Celjskem in Koroškem, s 297 zaposlenimi v 132 plužnih enotah.
