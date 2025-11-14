Pristojni odbor bundestaga potrdil proračun za 2026 z znatnim zadolževanjem

Berlin, 14. novembra - Odbor za proračun nemškega bundestaga je danes potrdil predlog proračuna za leto 2026 s predvidenimi odhodki v višini več kot 520 milijard evrov in znatno večjim zadolževanjem. Predvideva naložbe za spodbujanje rasti, pa tudi več sredstev za varnost, med drugim za pomoč Ukrajini. Opozicija je zaradi predvidenega povečanja dolga do vlade kritična.