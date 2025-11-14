Bruselj za učinkovitejši boj proti davčnim goljufijam

Bruselj, 14. novembra - Evropska komisija je danes predlagala spremembe pravil za učinkovitejši boj proti davčnim goljufijam. Med drugim predlaga okrepitev sodelovanja med Evropskim javnim tožilstvom, Evropskim uradom za boj proti goljufijam in državami EU ter uvedbo digitalnega poročanja o čezmejni trgovini v realnem času.