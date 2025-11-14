Premier Golob ob objavi podatkov o BDP: Slovensko gospodarstvo je v dobri kondiciji

Ljubljana, 14. novembra - Slovensko gospodarstvo je v dobri kondiciji, so današnjo objavo statističnega urada, da je bil BDP v tretjem četrtletju leta za 1,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, za STA komentirali v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba. Slovenija v času negotovosti ohranja pozitivno smer, so dodali in poudarili, da ti rezultati niso samoumevni.

Ljubljana. Predsednik vlade Robert Golob. Foto: Bor Slana/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Predsednik vlade Robert Golob.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.274 znakov (brez presledkov) oziroma 212 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

jes/zc
© STA, 2025