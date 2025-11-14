Premier Golob ob objavi podatkov o BDP: Slovensko gospodarstvo je v dobri kondiciji

Ljubljana, 14. novembra - Slovensko gospodarstvo je v dobri kondiciji, so današnjo objavo statističnega urada, da je bil BDP v tretjem četrtletju leta za 1,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, za STA komentirali v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba. Slovenija v času negotovosti ohranja pozitivno smer, so dodali in poudarili, da ti rezultati niso samoumevni.