Čakajoči na sprejem v dom starejših morajo oddati vlogo za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 14. novembra - Kdor je trenutno na čakalnih seznamih za sprejem v dom starejših po zakonu o socialnem varstvu, mora za uveljavitev pravic iz novega sistema dolgotrajne oskrbe oddati novo vlogo na vstopni točki centra za socialno delo, opozarja ministrstvo za solidarno prihodnost. Za vključitev v novi sistem namreč vloga po zakonu o socialnem varstvu ne velja.

Novo mesto. Upokojenci, starostniki. Foto: Bor Slana/STA Arhiv STA

Novo mesto.
Upokojenci, starostniki.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.723 znakov (brez presledkov) oziroma 305 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

pse/apo
© STA, 2025