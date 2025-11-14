Čakajoči na sprejem v dom starejših morajo oddati vlogo za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 14. novembra - Kdor je trenutno na čakalnih seznamih za sprejem v dom starejših po zakonu o socialnem varstvu, mora za uveljavitev pravic iz novega sistema dolgotrajne oskrbe oddati novo vlogo na vstopni točki centra za socialno delo, opozarja ministrstvo za solidarno prihodnost. Za vključitev v novi sistem namreč vloga po zakonu o socialnem varstvu ne velja.