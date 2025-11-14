Fajon z delegacijo ukrajinskega parlamenta o nadaljevanju poti Ukrajine v EU
Ljubljana, 14. novembra - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes z delegacijo iz ukrajinskega parlamenta, ki se mudi na obisku v Sloveniji, govorila o nadaljevanju poti Ukrajine v EU, je ministrstvo objavilo na družbenem omrežju X. Dodali so, da je ministrica ostro obsodila zadnji ruski obsežen napad na civiliste in civilno infrastrukturo.
