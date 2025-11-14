Bruselj prižgal zeleno luč prevzemu nemške skupine Covestro

Bruselj, 14. novembra - Evropska komisija je danes prižgala zeleno luč nameri državne naftne družbe Združenih arabskih emiratov ADNOC za prevzem nemškega kemičnega koncerna Covestro. Vodstvo ADNOC je namreč obljubilo ukrepe za odpravo pomislekov glede varstva konkurence. Posel je vreden 12 milijard evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.