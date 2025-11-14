Nadzor nad delom PU Novo mesto pokazal določene pomanjkljivosti
Ljubljana, 14. novembra - Strokovni nadzor nad delom Policijske uprave (PU) Novo mesto v noči, ko je v napadu v Novem mestu umrl 48-letnik, je pokazal določene pomanjkljivosti, saj policisti svojih nalog niso v celoti izvajali strokovno in v skladu s predpisi. Zaradi izsledkov nadzora je odstopil direktor PU Novo mesto Igor Juršič.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 3.966 znakov (brez presledkov) oziroma 668 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov