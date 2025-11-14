Sindikat delavcev prometa in zvez zahteva hitro ukrepanje za zaščito voznikov avtobusov

Ljubljana, 14. novembra - K zagotovitvi varnega javnega prevoza vseh vpletenih po četrtkovem napadu na voznika avtobusa v Ljubljani pozivajo tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez, ki deluje pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Od pristojnih ob tem zahtevajo hitro izvedbo kratkoročnih ukrepov za zaščito voznikov.