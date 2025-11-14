Sindikat delavcev prometa in zvez zahteva hitro ukrepanje za zaščito voznikov avtobusov
Ljubljana, 14. novembra - K zagotovitvi varnega javnega prevoza vseh vpletenih po četrtkovem napadu na voznika avtobusa v Ljubljani pozivajo tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez, ki deluje pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Od pristojnih ob tem zahtevajo hitro izvedbo kratkoročnih ukrepov za zaščito voznikov.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.141 znakov (brez presledkov) oziroma 388 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov