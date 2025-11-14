V Krškem na sestanku Fursa in policije z Romi govorili o zasegih vozil

Ljubljana, 14. novembra - Vse več pripadnikov romske skupnosti se sooča z odvzemi vozil s strani Fursa. Tako so na Dolenjskem devetim dolžnikom zasegli avtomobile. V zvezi s tem so danes v Krškem na pobudo romskega svetnika sklicali sestanek s predstavniki Fursa in policije. Ta je bil po oceni Zvonka Golobiča iz Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj "neploden".

Na Finančni upravi RS (Furs) so za Televizijo Slovenija (TVS) potrdili, da zadnje dni na območju novomeške policijske uprave v skupnih nadzorih s policijo med drugim preverjajo tudi morebitne dolgove iz nedavčnih obveznosti, kot so neplačane globe policije, mestnih redarstev in drugih inšpekcijskih organov.

V zvezi s tem so danes v Krškem na pobudo romskega svetnika v občini Krško Dejana Brajdiča sklicali razpravo o teh zasegih pri romskih posameznikih. Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj Zvonko Golobič je za STA ocenil, da je bil sestanek neploden, da ni dal nobenih rezultatov. "Vodstvo Fursa se izgovarja na zakon o upravnem postopku, od tega ne misli odstopiti niti milimetra. Smo v začaranem krogu, ne najdemo rešitve, ki bi bila ugodna, recimo, da se, preden se zaseže avtomobil, ponudi odplačilo teh dolgov na več obrokov," je povedal.

Ob tem je dodal, da so želeli slišati tudi morebitne skupne rešitve, ki ne bodo drastično posegale v pravice romske skupnosti. Prepričan je, da bi se morali sestanka udeležiti tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve. "Želeli smo pojasnila o postopkih in razlogih za odvzeme, a ostali razočarani," je še dodal.

Sestanka se je udeležil tudi generalni direktor Fursa Peter Grum, ki je za TVS povedal, da se jim je zdelo korektno, da se odzovejo vabilu na ta sestanek in da skušajo pojasniti obveznosti vseh državljanov, ne samo pripadnikov romske skupnosti do države. "Torej, da je treba prekrškovne naloge poravnati, do kakšnih postopkov pride, če se teh obveznosti ne držimo, in nenazadnje kakšne so pravice posameznikov v teh postopkih," je dejal.

Po poročanju Radia Slovenija je Haris Tahirovič iz Zveze romskih skupnosti Umbrela/Dežnik poudaril, da avtomobile nujno potrebujejo za prevoz na delo in vsakodnevne opravke. "Romi se niso otepali plačevanja. Oni so pripravljeni plačati. Ampak, da najdemo skupaj način, kako plačati, da jim omogočijo plačilo na obroke ali da z delom odplačajo svoj dolg," je dodal.