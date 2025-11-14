Do sredine decembra javna razprava za zadnja poglavja novega slovenskega pravopisa

Ljubljana, 14. novembra - Novi slovenski pravopis bo predvidoma dokončan v letu dni. Vse do 14. decembra poteka javna razprava za še zadnja poglavja novega slovenskega pravopisa, in sicer za ločila, oblikoslovni oris in besedotvorni oris ter prevzemanje iz posameznih jezikov. Prva dva tedna februarja bo za zamudnike sledila javna razprava za vsa poglavja Pravopisa 8.0.