Pilotni klicno-informacijski center SENIOR-KO kot dopolnitev dolgotrajne oskrbe

Ravne na Koroškem, 14. novembra - V Centru starejših KO-RA so danes odprli pilotni klicno-informacijski center SENIOR-KO, kjer lahko starejši dobijo informacije o različnih podpornih storitvah za vsakdanje življenja v domačem okolju. "To je pomembna komplementarna storitev dolgotrajne oskrbe, predvsem pa dober primer povezovanja," je ob tem dejal minister Simon Maljevac.