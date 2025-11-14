Selitev zapornikov in pripornikov s Povšetove v Dobrunje predvidoma v začetku prihodnjega leta

Ljubljana, 14. novembra - Predvidoma v začetku prihodnjega leta je načrtovana selitev zapornikov in pripornikov iz ljubljanskega zapora na Povšetovi v novi moški zapor v Dobrunjah. Protokoli selitve so že pripravljeni, izvedena bo v enem dnevu. V novem zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, na Povšetovi jih je trenutno zaprtih 222.

Ljubljana, zapor v Dobrunjah. Novi moški zapor v Dobrunjah. Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah.
Novi moški zapor v Dobrunjah.
Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah. Odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič. Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah.
Odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič.
Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah. Novi moški zapor v Dobrunjah. Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah.
Novi moški zapor v Dobrunjah.
Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah. Novi moški zapor v Dobrunjah. Foto: Vanja Tekavec/STA

Ljubljana, zapor v Dobrunjah.
Novi moški zapor v Dobrunjah.
Foto: Vanja Tekavec/STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.643 znakov (brez presledkov) oziroma 451 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

vte/apo
© STA, 2025