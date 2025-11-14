Selitev zapornikov in pripornikov s Povšetove v Dobrunje predvidoma v začetku prihodnjega leta

Ljubljana, 14. novembra - Predvidoma v začetku prihodnjega leta je načrtovana selitev zapornikov in pripornikov iz ljubljanskega zapora na Povšetovi v novi moški zapor v Dobrunjah. Protokoli selitve so že pripravljeni, izvedena bo v enem dnevu. V novem zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, na Povšetovi jih je trenutno zaprtih 222.