Mariborsko društvo Sožitje uradno odprlo nove prostore stanovanjske skupnosti

Maribor, 14. novembra - Mariborsko medobčinsko društvo Sožitje je danes tudi uradno odprlo in javnosti predstavilo življenje v stanovanjski skupnosti, kjer v novih prostorih stanovanjske soseske Pod pekrsko gorco že nekaj časa stanuje enajst njihovih varovancev. Kot je povedal predsednik društva Milan Vnuk, so potrebe po tovrstnih skupnostih v mestu sicer precej večje.