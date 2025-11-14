BHP po ugotovitvah britanskega sodišča odgovoren za nesrečo v brazilskem rudniku
London, 14. novembra - Avstralsko rudarsko podjetje BHP je objektivno odgovorno za zrušenje jezu pri rudniku v Braziliji leta 2015, ki je povzročilo eno najhujših okoljskih katastrof v državi, je danes odločilo britansko sodišče. S tem je odprlo pot potencialni odškodnini v skupni višini več milijard funtov. V podjetju so napovedali pritožbo.
