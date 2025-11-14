Dan slovenskega znakovnega jezika s pozivi k prevajanju besed v kretnje

Ljubljana, 14. novembra - V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije ob današnji dnevu slovenskega znakovnega jezika opozarjajo na prevajanje besed v kretnje. Slovenski znakovni jezik je naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih. Ti pri komuniciranju tudi opazujejo in uporabljajo ustnice, mimiko obraza, lego in postavitev telesa.