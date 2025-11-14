Sokoordinatorja Levice s ciljem podvojitve poslanskih mest in ponovitvijo vladnega mandata
Ljubljana, 14. novembra - Sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko, ki bosta stranko v koaliciji z Vesno popeljala na volitve v DZ, ciljata na podvojitev poslanskih mest in ponovitev mandata v vladi. Prepričana sta, da so stranko v zadnjih letih konsolidirali, politično dozoreli, delo se jim je obrestovalo, na volitve pa se bodo podali v doslej najboljši kondiciji.
