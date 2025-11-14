Gen-I z bolgarskim Sunotecom v sodelovanje na področju baterijskih hranilnikov

Ljubljana/Sofija, 14. novembra - Največji slovenski trgovec z elektriko Gen-I je z bolgarskim Sunotecom, ki razvija in gradi velike sončne elektrarne, združil moči na področju baterijskih hranilnikov. Podjetji sta podpisali petletno pogodbo o sodelovanju na področju upravljanja baterijskih hranilnikov energije. Gen-I bo v upravljanje prevzel dva velika hranilnika v Bolgariji.