Gen-I z bolgarskim Sunotecom v sodelovanje na področju baterijskih hranilnikov

Ljubljana/Sofija, 14. novembra - Največji slovenski trgovec z elektriko Gen-I je z bolgarskim Sunotecom, ki razvija in gradi velike sončne elektrarne, združil moči na področju baterijskih hranilnikov. Podjetji sta podpisali petletno pogodbo o sodelovanju na področju upravljanja baterijskih hranilnikov energije. Gen-I bo v upravljanje prevzel dva velika hranilnika v Bolgariji.

Ljubljana, Stara mestna elektrarna. Predstavitev novosti na področju energetske oskrbe v Sloveniji GEN-I Sonce. Logotip družbe Gen-i. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Foto: Tamino Petelinšek/STA

jes/mrn
© STA, 2025