Gen-I z bolgarskim Sunotecom v sodelovanje na področju baterijskih hranilnikov
Ljubljana/Sofija, 14. novembra - Največji slovenski trgovec z elektriko Gen-I je z bolgarskim Sunotecom, ki razvija in gradi velike sončne elektrarne, združil moči na področju baterijskih hranilnikov. Podjetji sta podpisali petletno pogodbo o sodelovanju na področju upravljanja baterijskih hranilnikov energije. Gen-I bo v upravljanje prevzel dva velika hranilnika v Bolgariji.
