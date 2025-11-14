Litija s temeljnim kamnom za satelitski urgentni center in nadzidavo prizidka zdravstvenega doma

Litija, 14. novembra - V Litiji so postavili temeljni kamen za izgradnjo satelitskega urgentnega centra in nadzidavo prizidka tamkajšnjega zdravstvenega doma. Projekt, ki ga občina izvaja skupaj z občino Šmartno pri Litiji, predstavlja pomemben korak k izboljšanju dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev za prebivalce celotne regije, so sporočili z občine.