V sindikatu voznikov avtobusov pozivajo k ukrepanju na področju varnosti voznikov

Koper, 14. novembra - V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije po četrtkovem napadu na voznika avtobusa v Ljubljani od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, saj da je le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil naslednji tak dogodek. Kot so opozorili, varnost voznikov avtobusov ni privilegij, temveč njihova temeljna pravica.