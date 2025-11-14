Banka Slovenije: Spodbudna gospodarska rast v tretjem četrtletju

Ljubljana, 14. novembra - Gospodarska rast v tretjem četrtletju je bila po oceni Banke Slovenije spodbudna. Podprla sta jo predvsem ponovni zagon investicij in gradbena dejavnost, še vedno pa jo je zavirala mednarodna trgovina, so sporočili iz centralne banke. Po izračunih statističnega urada je bil BDP realno za 1,7 odstotka večji kot v enakem obdobju lani.