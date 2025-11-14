Pred 150 leti začel izhajati prvi prekmurski časopis Prijatelj

Murska Sobota, 14. novembra - Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja je obeležilo 150. obletnico Prijatelja, prvega prekmurskega časopisa, ki je 15. novembra 1875 začel izhajati pod uredniškim vodstvom Imreta Avgustiča. Kot so za STA povedali v društvu, je Prijatelj odločilno prispeval k družbenemu, kulturnemu in narodnostnemu prebujenju prekmurskih Slovencev.