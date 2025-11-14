V Šutarjevem zakonu po mnenju zakonodajno-pravne službe DZ tudi ustavno sporni ukrepi
Ljubljana, 14. novembra - Ukrepi v Šutarjevem zakonu med seboj vsebinsko niso povezani, nekateri posegi v človekove pravice pa niso utemeljeni z ustavno dopustnim ciljem, je zakonodajno-pravna služba DZ zapisala v mnenju pred obravnavo predloga zakona na odboru DZ. Opozorila je, da so ob začasnih v predlogu tudi trajne rešitve, ki po svoji vsebini niso interventne narave.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 3.537 znakov (brez presledkov) oziroma 577 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov