V Šutarjevem zakonu po mnenju zakonodajno-pravne službe DZ tudi ustavno sporni ukrepi

Ljubljana, 14. novembra - Ukrepi v Šutarjevem zakonu med seboj vsebinsko niso povezani, nekateri posegi v človekove pravice pa niso utemeljeni z ustavno dopustnim ciljem, je zakonodajno-pravna služba DZ zapisala v mnenju pred obravnavo predloga zakona na odboru DZ. Opozorila je, da so ob začasnih v predlogu tudi trajne rešitve, ki po svoji vsebini niso interventne narave.