Prihodnji teden redno zasedanje DZ z obsežnim dnevnim redom, v ponedeljek tudi izredna seja

Ljubljana, 14. novembra - Prihodnji teden bo potekalo novembrsko zasedanje DZ z obsežnim dnevnim redom. Časovni potek seje je danes določil kolegij predsednice DZ. V ponedeljek bodo, kot običajno prvi dan, na vrsti vprašanja poslank in poslancev premierju in ministrski ekipi. Zatem čaka poslance še izredna seja, na kateri bodo obravnavali predlog t. i. Šutarjevega zakona.