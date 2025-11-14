Po letih izzivov otroška srčna kirurgija v Sloveniji po besedah strokovnjakov spet na poti napredka

Ljubljana, 14. novembra - Slovenija letos prvič gosti mednarodni kongres otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček, ki danes in v soboto poteka v Ljubljani. Strokovnjaki so na novinarski konferenci poudarili, da je po letih izzivov otroška srčna kirurgija v Sloveniji spet na poti napredka. Izrazili so upanje, da bo kongres prispeval k nadaljnjemu razvoju.