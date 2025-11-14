Po letih izzivov otroška srčna kirurgija v Sloveniji po besedah strokovnjakov spet na poti napredka

Ljubljana, 14. novembra - Slovenija letos prvič gosti mednarodni kongres otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček, ki danes in v soboto poteka v Ljubljani. Strokovnjaki so na novinarski konferenci poudarili, da je po letih izzivov otroška srčna kirurgija v Sloveniji spet na poti napredka. Izrazili so upanje, da bo kongres prispeval k nadaljnjemu razvoju.

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Strokovni direktor kirurške klinike UKC-ja Ljubljana Ivan Kneževič. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Strokovni direktor kirurške klinike UKC-ja Ljubljana Ivan Kneževič.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Predsednik organizacijskega odbora kongresa in otroški srčni kirurg UKC Ljubljana Janez Vodiškar. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Predsednik organizacijskega odbora kongresa in otroški srčni kirurg UKC Ljubljana Janez Vodiškar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Predsednik organizacijskega odbora kongresa in otroški srčni kirurg UKC Ljubljana Janez Vodiškar. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Predsednik organizacijskega odbora kongresa in otroški srčni kirurg UKC Ljubljana Janez Vodiškar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Strokovni direktor Pediatrične klinke UKC Ljubljana Marko Pokorn. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Strokovni direktor Pediatrične klinke UKC Ljubljana Marko Pokorn.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Strokovni direktor Pediatrične klinke UKC Ljubljana Marko Pokorn. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Strokovni direktor Pediatrične klinke UKC Ljubljana Marko Pokorn.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Predsednik organizacijskega odbora kongresa in otroški srčni kirurg UKC Ljubljana Janez Vodiškar. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Predsednik organizacijskega odbora kongresa in otroški srčni kirurg UKC Ljubljana Janez Vodiškar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Vodja službe za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana Gorazd Mlakar. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Vodja službe za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana Gorazd Mlakar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Strokovni direktor kirurške klinike UKC-ja Ljubljana Ivan Kneževič. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Strokovni direktor kirurške klinike UKC-ja Ljubljana Ivan Kneževič.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Vodja službe za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana Gorazd Mlakar. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Vodja službe za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana Gorazd Mlakar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Izjava pred mednarodnim kongresom otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije Srček o stanju in napredku otroške srčne kirurgije v Sloveniji, o mednarodnih smernicah in o samem kongresu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.778 znakov (brez presledkov) oziroma 298 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

mde/apo
© STA, 2025