Na Almi Mater Europaea odprli center za inovacije in prenos znanja

Maribor, 14. novembra - Na Univerzi Alma Mater Europaea v Mariboru so danes slovesno odprli center za inovacije in prenos znanja, katerega namen je povezovati raziskovalne dosežke z gospodarstvom ter spodbujati razvoj inovacij z učinkom na družbo in okolje. Po besedah rektorja Ludvika Toplaka gre za nov korak v njihovih prizadevanjih, da znanje služi ljudem.